Valle d’Aosta bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore delle zio
Aosta, 18 settembre 2025 – Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d' Aosta. Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo, che non ha visto il passeggino. Lo riporta l'edizione on line de La Stampa. Matteo Barmaz, alla guida del trattore, non si è accorto della presenza del passeggino con il bimbo, 'tradito' dal cono d'ombra del mezzo. Tutti i tentativi di soccorso sono stati inutili. Sui fati indagano i carabinieri, l'area è stata posta sotto sequestro ed è stata avvertita la procura. L'incidente è avvenuto nell'azienda agricola ''Di Barrò'', fondata dal sindaco di St-Pierre Andrea Barmaz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: valle - aosta
Guida ai vini della Valle d’Aosta
Maltempo in Valle d’Aosta, per due frane chiusa strada regionale per Cogne
Maltempo a Bardonecchia: esonda il Rio Frejus. Frane in Valle d’Aosta: un morto a Cogne - Lento ritorno a normalità, si lavora per ripulire da detriti
CONVEGNO SPI, FP , CGIL VALLE D'AOSTA "MEZZO SECOLO DI CONSULTORI FAMILIARI" Sabato 20 settembre sala conferenze Bcc Valdostana, Aosta - Viale Giuseppe Garibaldi 3- dalle ore 9.30 alle 16.30. Convegno aperto a tutti e a ingresso g - facebook.com Vai su Facebook
Tgr Rai Valle d'Aosta - X Vai su X
Valle d’Aosta, bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore delle zio - L’uomo alla guida del trattore non si è accorto della presenza del passeggino travolgendolo Aosta, 18 settembre 2025 – Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un'azienda ... Da quotidiano.net
Val d’Aosta, bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre: alla guida del mezzo c’era lo zio - Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un’azienda agricola a St Pierre, in Val d’Aosta. pianetagenoa1893.net scrive