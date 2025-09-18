Valle d’Aosta bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore delle zio

Aosta, 18 settembre 2025 – Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d' Aosta. Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo, che non ha visto il passeggino. Lo riporta l'edizione on line de La Stampa. Matteo Barmaz, alla guida del trattore, non si è accorto della presenza del passeggino con il bimbo, 'tradito' dal cono d'ombra del mezzo. Tutti i tentativi di soccorso sono stati inutili. Sui fati indagano i carabinieri, l'area è stata posta sotto sequestro ed è stata avvertita la procura. L'incidente è avvenuto nell'azienda agricola ''Di Barrò'', fondata dal sindaco di St-Pierre Andrea Barmaz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

