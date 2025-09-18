Valentino Rossi gongola anche Stoner contro Marquez | alleanza inattesa

Valentino Rossi e Marc Marquez hanno avuto senza ombra di dubbio una rivalità accesa e assolutamente significativa. Valentino Rossi e Marc Marquez hanno avuto una rivalità davvero considerevole, un confronto acceso che ha portato a una conclusione molto tesa dei rapporti fra i due e di cui si parla ancora oggi. Non è stata l’unica rivalità del Dottore, tuttavia sicuramente si tratta di quella che ha avuto più clamore e che ha fatto più discutere tifosi, appassionati e addetti ai lavori. In ogni caso, sono passati svariati anni da quell’esatto momento, e in un modo o nell’altro entrambi sono andati avanti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Lorenzo: “Rossi non era talentuoso o esplosivo come Marquez e Stoner, ma era completo e aveva davvero pochi punti deboli” - Questa capacità di Rossi lo ha portata ad avere un peso mediatico difficile da gestire per tutti i suoi avversari: “Il suo potere mediatico era impressionante e se non fossi stato una persona ... Si legge su formulapassion.it

MOTOGP/ Casey Stoner: “Valentino Rossi? Chi non gli piaceva, finiva in lista nera” - Casey Stoner non detiene più il record di pilota più vincente Ducati nella Motogp, appena superato da Francesco Bagnaia, ma nonostante ciò resta inevitabilmente nella storia della scuderia. Segnala ilsussidiario.net

