Valentino Rossi e Marc Marquez hanno avuto senza ombra di dubbio una rivalità accesa e assolutamente significativa. Valentino Rossi e Marc Marquez hanno avuto una rivalità davvero considerevole, un confronto acceso che ha portato a una conclusione molto tesa dei rapporti fra i due e di cui si parla ancora oggi. Non è stata l’unica rivalità del Dottore, tuttavia sicuramente si tratta di quella che ha avuto più clamore e che ha fatto più discutere tifosi, appassionati e addetti ai lavori. In ogni caso, sono passati svariati anni da quell’esatto momento, e in un modo o nell’altro entrambi sono andati avanti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Valentino Rossi gongola, anche Stoner contro Marquez: alleanza inattesa