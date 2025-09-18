Val d’Aosta bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre | alla guida del mezzo c’era lo zio
(Adnkronos) – Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d'Aosta. Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo. Lo riporta l'edizione on line de 'La Stampa'. Matteo Barmaz, 'tradito' dal cono d'ombra del trattore, non si è accorto della presenza del . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: aosta - bimbo
Aosta, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è gravissimo
Valle d’Aosta, bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore delle zio
Aosta, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è grave #aosta #17settembre - X Vai su X
La scomparsa del figlio di tale Phibert Champvillair, un bimbo di 2 anni e 4 mesi, avvenuta l’11 agosto 1905 a Blavy, sopra Roisan, suscitò sgomento e curiosità, soprattutto in seguito all’ipotesi accreditata dal giornale locale ‘Le Mont-Blanc’ di un rapimento a - facebook.com Vai su Facebook
Val d’Aosta, bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre: alla guida del mezzo c’era lo zio - Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d'Aosta. cn24tv.it scrive
Val Pellice, bimbo muore travolto dal trattore. Il cugino: «Mi aiutava a raccogliere fieno, poi il disastro» - Tragedia questa mattina in Val Pellice dove un bambino è morto nel giorno in cui festeggiava il suo quinto compleanno. video.corriere.it scrive