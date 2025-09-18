Val d’Aosta bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre | alla guida del mezzo c’era lo zio

(Adnkronos) – Un bimbo di appena tre mesi è morto travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d'Aosta. Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo. Lo riporta l'edizione on line de 'La Stampa'. Matteo Barmaz, 'tradito' dal cono d'ombra del trattore, non si è accorto della presenza del . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it