Vairano Patenora picchia compagna e figli minori e li minaccia con un coltello | arrestato

Momenti di terrore nella mattinata di ieri, 17 settembre 2025, nella frazione Scalo di Vairano Patenora, dove un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione dopo aver aggredito la compagna convivente e i due figli minori, minacciandoli anche con un coltello da cucina. Vairano Patenora, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Vairano Patenora, picchia compagna e figli minori e li minaccia con un coltello: arrestato

In questa notizia si parla di: vairano - patenora

Vairano Patenora, il traguardo della MTB CSI applaude dieci campioni nazionali

Vairano Patenora, bimbo resta bloccato in auto sotto il sole cocente: salvato dai carabinieri

Comune di Vairano Patenora - facebook.com Vai su Facebook

Picchia la compagna e i 2 figli minori e poi li minaccia con un coltello; PICCHIA LA COMPAGNA DAVANTI AI FIGLI MINORENNI: 37ENNE ARRESTATO; CESA – Picchia la moglie e aggredisce i Carabinieri, arrestato. Ignoti i motivi dell’aggressione.

Aggredisce e minaccia compagna e figli minori con un coltello: 42enne arrestato nel Casertano - Un’alba di violenza ha sconvolto la frazione Scalo di Vairano Patenora, nel Casertano, nella mattinata del 17 settembre. Secondo pupia.tv

Picchia la compagna. Allontanato da casa - I carabinieri della stazione di Minerbio hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ... Riporta ilrestodelcarlino.it