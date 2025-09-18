Va a funghi e scivola in un canalone per 30 metri | è grave

Bologna, 18 settembre 2025 – Un cercatore di funghi è caduto e scivolato per ben 30 metri in un canalone nei pressi del rifugio Segavecchia nel Comune di Lizzano in Belvedere che si trova nel comprensorio appenninico bolognese del Corno alle Scale. L’ uomo di 73 anni residente a Bologna, insieme ad amici era andato in cerca di funghi nella zona di Pianaccio imboccando il sentiero Cai 113 che da Monteacuto delle Alpi porta verso l’Acerolo, passo della Donna Morta. Mentre era intento a cercare i funghi é caduto in un canalone per una trentina di metri fermandosi contro un faggio. Ad accorgersi sono stati gli amici che hanno dato subito l’ allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Va a funghi e scivola in un canalone per 30 metri: è grave

In questa notizia si parla di: funghi - scivola

