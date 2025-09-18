V Edizione di INDEPENDENT BOOK TOUR | una celebrazione della bibliodiversità e dell’eccellenza dell’editoria indipendente piemontese
Nato nel 2020 per raccontare e celebrare l’editoria indipendente del Piemonte, dal 4 ottobre riparte l’ Independent Book Tour, ideato da Hangar del Libro (progetto della Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e Exlibris20. 27 case editrici piemontesi indipendenti si raccontano con nove incontri negli otto capoluoghi della Regione. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa sarà suddivisa in nove tappe nelle principali città piemontesi: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Torino (con due incontri) e Vercelli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: edizione - independent
MM Independent. . Roma in Testa! Acquista il Nuovo Casco Roma 3.0 in Edizione Limitata sul sito web: https://sphelmets.it/products/casco-roma-3-0-in-edizione-limitata-di-mm-independent - facebook.com Vai su Facebook
I prossimi appuntamenti; V Edizione di INDEPENDENT BOOK TOUR: una celebrazione della bibliodiversità e dell’eccellenza dell’editoria indipendente piemontese.
"Independent Book Tour": nove tappe per celebrare l'editoria indipendente piemontese - Forte del successo delle precedenti edizioni, torna per la quinta volta "Independent Book Tour", un'iniziativa che celebra la diversità e l'eccellenza dell'editoria indipendente del Piemonte. Riporta torinotoday.it
Quarta edizione per Independent Book Tour - L’iniziativa ideata da Hangar del Libro e dal Salone Internazionale del Libro di Torino farà tappa anche a Cuneo Quarta edizione per Independent Book Tour, l’iniziativa ideata da Hangar del Libro ... Si legge su cuneodice.it