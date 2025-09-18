V Edizione di INDEPENDENT BOOK TOUR | una celebrazione della bibliodiversità e dell’eccellenza dell’editoria indipendente piemontese

Nato nel 2020 per raccontare e celebrare l’editoria indipendente del Piemonte, dal 4 ottobre riparte l’ Independent Book Tour, ideato da Hangar del Libro (progetto della Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e Exlibris20. 27 case editrici piemontesi indipendenti si raccontano con nove incontri negli otto capoluoghi della Regione. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa sarà suddivisa in nove tappe nelle principali città piemontesi: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Torino (con due incontri) e Vercelli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

