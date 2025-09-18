Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che intende designare il movimento ‘Antifa’ come “organizzazione terroristica di primo piano”. ‘Antifa’, abbreviazione di ‘antifascisti’, è un termine generico che indica e racchiude gruppi militanti di estrema sinistra, e non è riferito a un’entità singola. Si tratta di gruppi che si contrappongono ai fascisti e ai neonazisti, in particolare nel corso di manifestazioni di piazza. La Casa Bianca non ha fornito ulteriori dettagli su come intenda etichettare come organizzazione terroristica quello che è nei fatti un movimento decentralizzato. Trump, in visita di Stato nel Regno Unito, ha fatto l’annuncio in un post sui social media, definendo ‘Antifa’ un “ disastro, malato e pericoloso, della sinistra radicale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Trump designerà ‘Antifa’ come organizzazione terroristica