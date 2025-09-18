Usa Trump designerà ‘Antifa’ come organizzazione terroristica
Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che intende designare il movimento ‘Antifa’ come “organizzazione terroristica di primo piano”. ‘Antifa’, abbreviazione di ‘antifascisti’, è un termine generico che indica e racchiude gruppi militanti di estrema sinistra, e non è riferito a un’entità singola. Si tratta di gruppi che si contrappongono ai fascisti e ai neonazisti, in particolare nel corso di manifestazioni di piazza. La Casa Bianca non ha fornito ulteriori dettagli su come intenda etichettare come organizzazione terroristica quello che è nei fatti un movimento decentralizzato. Trump, in visita di Stato nel Regno Unito, ha fatto l’annuncio in un post sui social media, definendo ‘Antifa’ un “ disastro, malato e pericoloso, della sinistra radicale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: trump - designer
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento Su Truth definisce il Nyt “uno dei giornali peggiori e più degenerati nella sto - facebook.com Vai su Facebook
Vivian Wilson brilla alla New York Fashion Week, la figlia ripudiata da Elon Musk sfida Trump: “Con la #Moda difendo i diritti trans” https://gay.it/vivian-wilson-new-york-fashion-week-diritti-trans… #ElonMusk #Transgender - X Vai su X
Dazi Usa, chi li paga davvero? Qual è l'obiettivo di Trump? Domande e risposte - Per spiegare il caso dei dazi americani si può fare il classico esempio di una bottiglia di champagne: costa ... Come scrive tg24.sky.it
Dazi Usa, per India salgono dal 25 al 50%: i settori più colpiti dalla decisione di Trump - Gli Stati Uniti sono il principale mercato di esportazione dell'India: rappresentano il 18% delle esportazioni e il 2,2% del Pil. Da tg24.sky.it