Usa Trump definisce gruppo Antifa un' organizzazione terroristica | Malato e pericoloso disastro di estrema sinistra chi la finanzia sia indagato

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione trumpiana sta valutando misure da adottare contro organizzazioni di sinistra accusate di violenza politica. Ieri la Abc ha sospeso a tempo indeterminato il celebre show televisivo di Jimmy Kimmel dopo una sua dichiarazione sul coinvolgimento dei repubblicani nell'omicidio Kirk. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

usa trump definisce gruppo antifa un organizzazione terroristica malato e pericoloso disastro di estrema sinistra chi la finanzia sia indagato

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump definisce gruppo Antifa un'organizzazione terroristica: "Malato e pericoloso disastro di estrema sinistra, chi la finanzia sia indagato"

In questa notizia si parla di: trump - definisce

Trump definisce “strategica” la telefonata con Zelensky: focus sulla difesa aerea, i Patriot e nuove sanzioni a Mosca

Trump definisce Washington più violenta di Baghdad e annuncia due iniziative!

Charlie Kirk ucciso in un attentato durante un evento universitario: Trump lo definisce “martire della libertà”

Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica; Trump designa il gruppo Antifa come una delle organizzazioni terroristiche principali; Omicidio di Charlie Kirk: trovata l'arma, Fbi ha foto e impronte per la ricerca dell'assassino.

usa trump definisce gruppoUsa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica - Donald Trump designa Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come una della maggiori organizzazioni terroristiche. Si legge su msn.com

usa trump definisce gruppoUsa, stop show di Kimmel dopo commenti su Kirk. Trump: Antifa organizzazione terroristica - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, stop show di Kimmel dopo commenti su Kirk. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Trump Definisce Gruppo