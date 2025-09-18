Usa | giudice ordina espulsione di Mahmoud Khalil leader delle proteste pro-Pal
WASHINGTON, 18 SET – Un giudice della Louisiana ha ordinato l’espulsione in Algeria o in Siria di Mahmoud Khalil, dopo che il noto leader della protesta filopalestinese negli Usa ha omesso di rivelare informazioni sulla sua domanda di green card. Lo si legge dai documenti del tribunale depositati mercoledì. “Con la presente si ordina che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
