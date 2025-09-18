Usa-Gb Trump vede Starmer | l’arrivo in elicottero a Chequers

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Chequers, la tenuta di campagna del premier britannico Keir Starmer. Trump, reduce dalla cena di gala al castello di Windsor con Re Carlo III, è stato accolto da una guardia d’onore cerimoniale completa di suonatori di cornamusa, un omaggio alle origini scozzesi del capo della Casa Bianca. Previsto anche un pranzo a base di sogliola di Dover seguito da torta al lime e un’esibizione della squadra di paracadutisti dell’esercito Red Devils. I due leader dovrebbero firmare un “accordo di prosperità tecnologica” che, secondo i funzionari britannici, porterà migliaia di posti di lavoro e miliardi di investimenti nell’intelligenza artificiale, nell’informatica quantistica e nell’energia nucleare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

