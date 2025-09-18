Usa-Gb Trump firma accordo tecnologico con Starmer | Alleanza per dominare il futuro dell' IA | Il legame tra i nostri due Paesi è indistruttibile

Le intese economiche bilaterali raggiunte promuoveranno "un record" di investimenti reciproci fra "le due sponde dell'Oceano" pari a 250 miliardi di sterline complessivi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

