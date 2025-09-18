USA ex guardia costiera condannata per l'uccisione di un uomo conosciuto su OnlyFans

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chelsea Perkins, 35 anni, ex membro della Guardia Costiera diventata modella di OnlyFans con il nome d'arte "Selena Savage", è stata condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l'omicidio di Matthew Dunmire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guardia - costiera

Naufragio di Cutro, rinviati a giudizio quattro finanzieri e due militari della Guardia costiera

Guardia Costiera, ristoranti chiusi e pescherecci in zona vietata: raffica di sanzioni nelle acque toscane

160 anni di Guardia Costiera: un’eredità di coraggio e dedizione

USA, ex guardia costiera condannata per l’uccisione di un uomo conosciuto su OnlyFans; Corea-Usa, accordo vicino sulla cantieristica navale; Guardia costiera Usa: pratiche scorrette di OceanGate hanno causato tragedia del sottomarino Titan.

La Guardia Costiera Usa blocca trafficanti di droga al largo del Messico: il video dell'inseguimento in mare - Due vedette della Guardia Costiera americana bloccano un battello a basso profilo – detto anche narcosub – che trasportava cocaina. Si legge su video.corriere.it

Nave cargo carica di auto affonda nel Pacifico dopo un incendio – Le immagini diffuse dalla Guardia Costiera USA - Un'imbarcazione che trasportava nuovi veicoli dalla Cina al Messico è affondata nell'Oceano Pacifico settentrionale, poche settimane dopo aver preso fuoco a circa 300 miglia a sud- Lo riporta video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Ex Guardia Costiera