USA ex guardia costiera condannata per l'uccisione di un uomo conosciuto su OnlyFans
Chelsea Perkins, 35 anni, ex membro della Guardia Costiera diventata modella di OnlyFans con il nome d'arte "Selena Savage", è stata condannata a 22 anni e mezzo di reclusione per l'omicidio di Matthew Dunmire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Naufragio di Cutro, rinviati a giudizio quattro finanzieri e due militari della Guardia costiera
Guardia Costiera, ristoranti chiusi e pescherecci in zona vietata: raffica di sanzioni nelle acque toscane
160 anni di Guardia Costiera: un’eredità di coraggio e dedizione
Lo stop dalla Guardia costiera: «A rischio la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell'ambiente marino e la tutela dei lavoratori» #Cagliari
Un anno fa, sul lungolago di Salò, un turista tedesco fu salvato da un arresto cardiaco grazie al pronto intervento della #GuardiaCostiera. Oggi è tornato per ringraziare chi lo rianimò, il T.V. Caputo. Un incontro che ricorda l'importanza della nostra missione: sa
USA, ex guardia costiera condannata per l’uccisione di un uomo conosciuto su OnlyFans; Corea-Usa, accordo vicino sulla cantieristica navale; Guardia costiera Usa: pratiche scorrette di OceanGate hanno causato tragedia del sottomarino Titan.
La Guardia Costiera Usa blocca trafficanti di droga al largo del Messico: il video dell'inseguimento in mare - Due vedette della Guardia Costiera americana bloccano un battello a basso profilo – detto anche narcosub – che trasportava cocaina. Si legge su video.corriere.it
Nave cargo carica di auto affonda nel Pacifico dopo un incendio – Le immagini diffuse dalla Guardia Costiera USA - Un'imbarcazione che trasportava nuovi veicoli dalla Cina al Messico è affondata nell'Oceano Pacifico settentrionale, poche settimane dopo aver preso fuoco a circa 300 miglia a sud- Lo riporta video.corriere.it