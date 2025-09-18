Usa espulsione leader pro-Pal in Siria

7.35 Un giudice della Louisiana ha ordinato l'espulsione in Algeria o in Siria di Mahmoud Khalil, dopo che il noto leader della protesta filopalestinese negli Usa ha omesso di rivelare informazioni sulla sua domanda di Green Card. Khalil, residente permanente in Usa, sposato con una cittadina americana e padre di un figlio nato negli Usa, è stato trattenuto dall'immigrazione per tre mesi. Ex studente della Columbia University, è uno dei leader più in vista delle proteste pro-palestinesi nei campus universitari di tutta l'America. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it