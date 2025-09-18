Usa-Cina la guerra continua Xi vieta alle sue società di comprare i chip di Nvidia

Laverita.info | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il passaggio di TikTok in mani americane, le tensioni sembravano rientrate. Domani telefonata tra Donald Trump e il presidente cinese. Resta aperta la partita dei dazi. 🔗 Leggi su Laverita.info

usa cina la guerra continua xi vieta alle sue societ224 di comprare i chip di nvidia

© Laverita.info - Usa-Cina, la guerra continua. Xi vieta alle «sue» società di comprare i chip di Nvidia

In questa notizia si parla di: cina - guerra

La trattativa, il sì della Cina e piano di Trump: cosa succede alla guerra dei dazi

La guerra dei 12 giorni alza il velo sulla debolezza strategica della Cina

Così la Cina sta vincendo la guerra economica contro gli Usa

Dazi, Pechino studia le contromosse: tariffe all’84% verso gli Usa; Usa-Cina, la sfida dei dazi continua; Perché la Cina è ottimista sulla guerra commerciale con gli Usa: dalla domanda interna allo sviluppo tech.

usa cina guerra continuaSCENARIO USA-CINA/ “Le aziende americane non possono fare a meno di Pechino, Xi lo sa e aspetta” - Rubio e Hegseth parlano con i cinesi, ma Xi Jinping sa che il decupling che ha in mente Trump è economicamente irrealizzabile ... Secondo ilsussidiario.net

La Cina inaugura la rotta artica e sfida gli Usa: così vuole ridisegnare il commercio globale - Il 20 settembre la compagnia cinese Haijie Shipping inaugurerà un collegamento di navi con l'Europa attraverso l'Artico. Da tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Cina Guerra Continua