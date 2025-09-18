Usa Air Force One con a bordo Trump verso Londra sfiora collisione con Spirit Airlines sopra NY piloti aereo di linea avvisati di cambiare rotta – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quasi incidente è avvenuto lunedì 15 settembre, quando l’aereo presidenziale stava lasciando lo spazio aereo americano. Nello stesso momento il volo Spirit 1300, partito da Fort Lauderdale e diretto a Boston, stava guadagnando quota, finendo su una traiettoria convergente con quella dell’Air Forc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

