Usa ABC sospende Jimmy Kimmel Live!

1.48 Il popolare programma Jimmy Kimmel Live! è stato sospeso da ABC dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni del conduttore che aveva accusato i repubblicani di voler sfruttare politicamente la morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk, collegando la vicenda alla famiglia conservatrice del giovane arrestato, Tyler Robinson. Sospensione che arriva dopo le pressioni del capo della Federal Communications Commission,Brendan Carr che aveva minacciato la revoca della concessione in assenza di provvedimenti urgenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Usa, lo show di Jimmy Kimmel interrotto dopo i commenti su Kirk - 'Jimmy Kimmel Live', lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, sarà interrotto immediatamente sulle reti di Abc e per un "prevedibile futuro" dopo le sue parole su Charlie Ki ... Lo riporta msn.com