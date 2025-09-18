Usa ABC sospende Jimmy Kimmel Live!

1.48 Il popolare programma Jimmy Kimmel Live! è stato sospeso da ABC dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni del conduttore che aveva accusato i repubblicani di voler sfruttare politicamente la morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk, collegando la vicenda alla famiglia conservatrice del giovane arrestato, Tyler Robinson. Sospensione che arriva dopo le pressioni del capo della Federal Communications Commission,Brendan Carr che aveva minacciato la revoca della concessione in assenza di provvedimenti urgenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

