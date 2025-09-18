Ursula ci hai fatto due Pro Pal Ora mette sanzioni pure a Israele

Stretta tra la pressione di un numero sempre maggiore di Stati membri, delle forze progressiste al Parlamento europeo e dai movimenti di sinistra che scendono in piazza, la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen si è decisa a fare qualcosa. A solo una settimana dalla promessa pronunciata nel Discorso sullo Stato dell'Unione l'Esecutivo Ue ha messo in piedi una serie di misure contro Israele, che dovranno tuttavia superare il vaglio, non scontato, degli Stati membri al Consiglio. Bruxelles propone di sospendere alcune disposizioni commerciali dell'Accordo di associazione tra l'Ue e Israele, nonché, sulla scia di quanto già fatto dal Regno Unito, di comminare sanzioni ai due ministri estremisti del governo israeliano: quello per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, e per le Finanze, Bezalel Smotrich, così ai coloni violenti della Cisgiordania: tre individui e sei entità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ursula, ci hai fatto “due Pro Pal”. Ora mette sanzioni pure a Israele

Dolce attesa per Ursula Corberó La “Tokyo” de La casa di carta ha annunciato su Instagram di essere incinta del suo primo figlio insieme al compagno Chino Darín ? Nello scatto che ha fatto il giro del web, l’attrice indossa una sottoveste che mette in risalto - facebook.com Vai su Facebook

Ursula von der Leyen ha sbagliato tutto. Sull’Ucraina la sconfitta dell’Unione europea è totale; Trump e Von der Leyen: abbiamo un accordo, dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio; Raggiunta l'intesa tra Usa e Ue sui dazi: tariffe al 15%. Trump: «Accordo imponente, ci avvicinerà». Von der Leyen: «Ridarà stabilità».

