Il centravanti serbo protagonista anche nella notte di Champions entrando dalla panchina. Come può cambiare il suo futuro in bianconero Yildiz pennella e incanta, con Dusan Vlahovic a spaccare la partita con il suo ingresso in campo nella ripresa del match di Champions contro il Borussia. E non è una novità nella gestione Tudor . Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it Il bomber di lusso e di scorta, capace di fare la differenza entrando a gara in corso. Sempre a segno da subentrante, mentre non ha lasciato il segno nell’unica presenza giocata da titolare contro l’ Inter. “ Chi entra ha la stessa importanza dei titolari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Urlo Vlahovic, da esubero a indispensabile: cosa succede ora alla Juventus