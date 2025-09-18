Mattinata di fuoco davanti all’ospedale San Donato di Arezzo: un tizio, appena dimesso dall’ambulanza che l’aveva raccattato per terra in via Anconetana, invece di ringraziare i dottori s’è messo a smoccolare e a sventolare una bottiglia come fosse Excalibur! La gente che passava per entrare in ospedale — già incazzata di suo perché un parcheggio lì non si trova manco col telescopio della NASA — s’è trovata davanti lo show gratuito del paziente indemoniato: urli, minacce, bottigliate in aria. Alla fine è arrivata la volante della Questura: gli agenti, con tatto e diplomazia, hanno placato il soggetto con la solita frase tipica aretina: «Oh strullo, smettila de fare il bischero, ma che hai nel capo?!» Niente arresto, nessuno s’è fatto male, solo tanta paura e soprattutto gran bestemmie represse da chi, invece di vedere la nonna ricoverata, s’è trovato davanti al remake de I Guerrieri della Notte. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Uomo esce dall’ospedale e impazzisce: agita una bottiglia come fosse un microfono a Sanremo