Uomo arrestato a Bolzano così per 8 mesi ha distrutto la vita all' ex compagna

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Bolzano per atti persecutori: perseguitava l’ex compagna con minacce, pedinamenti e insulti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

uomo arrestato a bolzano cos236 per 8 mesi ha distrutto la vita all ex compagna

© Notizie.virgilio.it - Uomo arrestato a Bolzano, così per 8 mesi ha distrutto la vita all'ex compagna

In questa notizia si parla di: uomo - arrestato

Vietri sul Mare, uomo arrestato per detenzione illegale di arma clandestina

Montecorvino Rovella (SA), detenzione illegale di armi e munizioni: arrestato un uomo

“Violentata dal padre e da altri uomini”: abusi sessuali sulla figlia minorenne, arrestato un uomo di 41 anni

uomo arrestato bolzano cos236Uomo arrestato a Bolzano, così per 8 mesi ha distrutto la vita all'ex compagna - Un uomo è stato arrestato a Bolzano per atti persecutori: perseguitava l’ex compagna con minacce, pedinamenti e insulti. Lo riporta virgilio.it

uomo arrestato bolzano cos236Allarme spaccio a Bolzano, fermato al parco un pusher con oltre 100 dosi: arrestato - BOLZANO – All'interno del parco delle Religioni di Bolzano gli agenti di Polizia hanno notato un uomo con un atteggiamento sospetto, pertanto, la squadra mobile ha deciso di pedinarlo. nordest24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomo Arrestato Bolzano Cos236