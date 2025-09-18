Uomini e Donne Samantha Curcio sulle difficoltà da neo mamma | Pensavo che non mi sarebbe capitato e invece

Comingsoon.it | 18 set 2025

L'ex volto di Uomini e Donne Samantha Curcio è diventata mamma poco e sui social ha condiviso un lungo sfogo sulle difficoltà che sta incontrando in questa nuova fase della sua vita. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Uomini e Donne, Samantha Curcio sulle difficoltà da neo mamma: Pensavo che non mi sarebbe capitato e invece...; Uomini e donne, Samantha Curcio è diventata mamma: svelato anche il nome del compagno; Samantha Curcio, l'ex tronista di Uomini e Donne è incinta: «Ho paura di sbagliare, di ingrassare troppo e di trascurarmi».

uomini donne samantha curcioSamantha Curcio mamma per la prima volta: “Perché mi sento in colpa?”/ Sfogo dell’ex Uomini e Donne - Samantha Curcio, diventata mamma da poco più di un mese, si lascia andare ad uno sfogo sui social: le parole dell'ex Uomini e Donne. Si legge su ilsussidiario.net

uomini donne samantha curcioUomini e Donne, Samantha Curcio condivide il suo particolare stato d’animo da neo mamma: “Non so quanto ci sia di sano in questo, ma…” - ”. Lo riporta isaechia.it

