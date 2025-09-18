Uomini e Donne registrazione 16 settembre | cacciato Rosario

Uomini e Donne, registrazione martedì 16 settembre. Rosario, il nuovo tronista arrivato da Temptation Island, è stato cacciato. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 16 settembre. In questa puntata è stato presentato il nuovo tronista Rosario, arrivato da Temptation Island, e in studio c’era anche Filippo Bisciglia. Secondo le . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 16 settembre: cacciato Rosario

Durante la prima registrazione di Uomini e Donne il ragazzo è stato mandato via dalla redazione per aver omesso un'informazione importante - X Vai su X

"“Guardo sempre Uomini e Donne. Sono appassionato di Trono Over. I tronisti come Gianmarco e Martina, invece, mi annoiano mortalmente. Farei l’opinionista per portare un colpo d’ala intellettuale. È chiaro che io non posso insegnare a Maria De Filippi a fa - facebook.com Vai su Facebook

