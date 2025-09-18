Uomini e Donne Nadia confessa | Parteciperei a Pechino Express con Francesca

Comingsoon.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadia Di Diodato parla di Francesca Polizzi e ammette che con lei, dopo la rivalità a Uomini e Donne, parteciperebbe a Pechino Express. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne nadia confessa parteciperei a pechino express con francesca

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca”

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca”; Uomini e donne, Gianmarco nel caos: Francesca abbandona, Cristina e Nadia si scontrano; Uomini e Donne: anticipazioni registrazione lunedì 7 aprile! Nadia si auto-elimina!.

uomini donne nadia confessaUomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca” - Nadia Di Diodato parla di Francesca Polizzi e ammette che con lei, dopo la rivalità a Uomini e Donne, parteciperebbe a Pechino Express. Scrive comingsoon.it

uomini donne nadia confessaNadia Di Diodato non torna a Uomini e Donne e presenta il nuovo fidanzato Andrea - Nadia Di Diodato, protagonista della scorsa stagione di Uomini e Donne come corteggiatrice di Gianmarco Steri, ha scelto di non tornare nel programma. Come scrive quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Nadia Confessa