Terme: qualcosa si muove per riaprire lo stabilimento termale Jean Varraud e Casa Boccella. Al momento siamo a livello di proposta avanzata dalla società Bagni di Lucca Srl, che da alcuni anni gestisce lo stabilimento Bernabò, attraverso un progetto di massima sul quale c'è stato un primo gradimento della giunta Michelini. Il modello economico è quello del project financing dove il privato mette i soldi per gestire un bene, che resta pubblico, come quello termale. In questo senso la società che gestisce il Bernabò, con successo di presenze e trattamenti erogati, ha manifestato al comune di Bagni di Lucca l'interesse per subentrare e ridare nuova vita agli stabilimenti del complesso termale comprendente Casa Boccella e il Jean Varraud chiusi ormai da circa 4 anni.

© Lanazione.it - Un’offerta per le terme Jean Varraud e Casa Boccella