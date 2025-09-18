Università UniMarconi porta l' ateneo nelle piazze di oltre 20 Comuni italiani

Iltempo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 set. (AdnkronosLabitalia) - Il 4 ottobre 2025 alle ore 11:00, in contemporanea in oltre 20 Comuni italiani, i docenti dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi terranno lezioni pubbliche in presenza aperte alla cittadinanza. Nasce così 'Il sapere è di tutti-Una lezione in piazza', un'iniziativa culturale nazionale che valorizza il territorio come ponte di cultura e dialogo. UniMarconi, primo ateneo digitale riconosciuto dal MUR, porta nel proprio Dna la missione di rendere la formazione di qualità inclusiva, democratica e accessibile a tutti. Se la dimensione digitale consente ogni giorno di abbattere le distanze, il 4 ottobre l'università sceglie di incontrare direttamente le comunità, trasformando le piazze in luoghi di sapere vivo, partecipato e condiviso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

universit224 unimarconi porta l ateneo nelle piazze di oltre 20 comuni italiani

© Iltempo.it - Università, UniMarconi porta l'ateneo nelle piazze di oltre 20 Comuni italiani

In questa notizia si parla di: universit - unimarconi

UniMarconi, al via l’iniziativa "Il sapere è di tutti - Una lezione in piazza”: momenti formativi aperti in oltre 20 Comuni italiani - Acomanni (UniMarconi): "Il sapere è di tutti vogliamo ribadire che la conoscenza non è un privilegio, ma un diritto di tutti" ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Unimarconi Porta Ateneo