Università i Career Days sono un successo | oltre 350 partecipanti agli eventi di settembre
Sono oltre 350 i partecipanti - tra studenti e laureati - che il 17 e il 18 settembre hanno preso parte alle due giornate dei ‘Career Days’, l'iniziativa dedicata alle opportunità di lavoro nei settori assicurazioni, banca, finanza, consulenza, grande distribuzione organizzata (17 settembre) e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: universit - career
Il 18 settembre Stage4eu/Inapp parteciperà al Career Day dell’Università Giustino Fortunato di Benevento. L’Inapp sarà presente con uno stand presso il quale il gruppo di ricerca di Stage4eu illustrerà a studenti e neolaureati i contenuti e le funzionalità del sit - facebook.com Vai su Facebook
Career days in Unisalento, incontro tra aziende e studenti. Si replica mercoledì - Career days in corso all'Università del Salento, un'iniziativa dell'Area Post laurea - Lo riporta quotidianodipuglia.it