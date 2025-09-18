Università da Fondazione Dompé 56 nuove borse di studio

Milano, 18 set. (Adnkronos) - 56 nuove borse di studio, per un investimento complessivo di 2,64 milioni di euro, per l'anno accademico 20252026. Così Fondazione Dompé rinnova il proprio impegno a sostegno della formazione universitario di secondo e terzo livello. Il programma di sostegno allo studio si conferma uno dei pilastri della missione della Fondazione Dompé: promuovere l'accesso all'alta formazione e contribuire allo sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie per affrontare le sfide globali, nel segno della multidisciplinarità, dell'internazionalità, della ricerca e dell'innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

