Unipop Ignazio Donati Al via l’anno accademico | Cura contro la solitudine

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTOPOLI Dopo i quattro mesi di prova, che hanno portato all’adesione di oltre cento iscritti, da ottobre l’ Università Popolare Ignazio Donati di Montopoli inizia il suo primo anno accademico, suddiviso in due quadrimestri, da ottobre a febbraio e da febbraio a maggio. L’entusiasmo per questa iniziativa si tocca con mano a Montopoli. La sindaca Linda Vanni parla di "grande ricchezza per il territorio, di cultura accessibile a tutti e di una iniziativa dal grande valore sociale, con persone che si sono messe a disposizione volontariamente per portare la loro conoscenza". "Sono felice di sapere che esiste un gruppo di persone così affiatato e partecipe che organizza e crea momenti belli di socializzazione – ha detto ancora Vanni – La cura più efficace contro il morbo della solitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

