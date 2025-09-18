Unifi e Agenzia Spaziale Italiana alleanza per il futuro dello spazio

FIRENZE – Lo spazio non è mai stato così vicino. L’Università di Firenze e l’Agenzia Spaziale Italiana hanno firmato un accordo quadro di cinque anni che rafforza la collaborazione su ricerca e formazione. L’intesa, siglata dalla rettrice Alessandra Petrucci e dal presidente Asi Teodoro Valente, tocca ambiti che spaziano dalla fisiologia umana in microgravità all’astrofisica, fino alla ricerca di tracce di vita su altri pianeti. Non è la prima volta che le due istituzioni lavorano fianco a fianco. Negli anni scorsi hanno già unito le forze su progetti che hanno coinvolto medicina, biologia, fisica e scienze della Terra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

