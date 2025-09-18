Unieuro 2.015 parla Allen | Qui per completare qualcosa di incompiuto due anni fa

Giovedì, nella sede dello storico partner biancorosso Italiana Assicurazioni - Guardigli Mosaico Assicura, alla presenza del presidente Giancarlo Nicosanti e del General Manager Renato Pasquali, la Pallacanestro 2.015 Forlì ha presentato alla stampa la guardia americana Kadeem Allen.Leggi la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: unieuro - parla

Unieuro BergAmo e Trescore - facebook.com Vai su Facebook

Supercoppa, l’Unieuro sciupa un bottino di punti: Cividale ringrazia e va in finale; La Juvi Ferraroni alla Modena Basket Cup e Panni è il nuovo capitano; Un amore mai tramontato, la Pieffe 2.015 piazza il colpo: Kadeem Allen torna a Forlì. Ritroviamo un campione.

Unieuro, ecco perché Fnac abbassa la soglia di adesione all’opas. Parla il ceo Enrique Martinez | L’intervista integrale - «La nostra ambizione non è cambiata: vogliamo ottenere la vasta maggioranza del capitale sociale di Unieuro. milanofinanza.it scrive