Unicredit investe nel futuro dei giovani | Un’aula immersiva contro la marginalità sociale

Dal carcere al quartiere: inaugurata a Taranto l’aula immersiva finanziata da UniCredit, un nuovo modello educativo per il reinserimento sociale. A Taranto nasce un nuovo strumento di inclusione sociale: un’aula immersiva che unisce tecnologia, educazione e solidarietà. Il progetto, intitolato “Immersi nel mondo”, è stato realizzato presso il Centro socio-rieducativo per minori “Noi&Voi ” della cooperativa sociale Kairos, nel cuore del quartiere Paolo VI, e reso possibile grazie al contributo di UniCredit tramite il Fondo Carta Etica. Proiettori interattivi e visori Meta permettono ai ragazzi del centro di viaggiare virtualmente, scoprendo il corpo umano dall’interno o visitando i più grandi musei del mondo, in un quartiere spesso segnato da marginalità sociale e devianza precoce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: unicredit - investe

