UNICEF Ucraina | il quarto inverno all’insegna dei bombardamenti aumenta i rischi per la vita dei bambini
Lo scorso inverno una famiglia su cinque ha segnalato problemi di salute legati alle basse temperature interne. 18 settembre 2025 – I bambini e le famiglie in Ucraina si preparano ad affrontare il quarto inverno di guerra totale, con le infrastrutture civili sottoposte a forti pressioni e le capacità di risposta delle famiglie al limite. I danni ingenti ai sistemi energetici, di riscaldamento e idrici stanno compromettendo gravemente l’accesso ai servizi essenziali per le famiglie, nonché alle strutture sanitarie e scolastiche, e si prevede che la situazione peggiorerà con l’avvicinarsi dell’inverno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In Ucraina per il quarto anno la scuola inizia sotto le bombe. 4,6 milioni di minori sono tornati in classe, tra aule danneggiate, lezioni interrotte e milioni di persone ancora sfollate. L'Unicef avverte diritto all'istruzione a rischio per un'intera generazione.
