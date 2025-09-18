UNICEF Ucraina | il quarto inverno all’insegna dei bombardamenti aumenta i rischi per la vita dei bambini

Lo scorso inverno una famiglia su cinque ha segnalato problemi di salute legati alle basse temperature interne. 18 settembre 2025 – I bambini e le famiglie in Ucraina si preparano ad affrontare il  quarto inverno di guerra totale, con le infrastrutture civili sottoposte a forti pressioni e le capacità di risposta delle famiglie al limite. I danni ingenti ai sistemi energetici, di riscaldamento e idrici  stanno compromettendo gravemente l’accesso ai servizi essenziali per le famiglie, nonché alle strutture sanitarie e scolastiche, e si prevede che la situazione peggiorerà con l’avvicinarsi dell’inverno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

