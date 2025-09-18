Unframed mostra d' arte digitale al Bastione del Parlascio

18 set 2025

Unframed: quando i confini tra oggetti ed eventi si dissolvono dando vita ad una realtà fluida ed interconnessa. Venerdì 19 settembre alle 19 al Bastione del Parlascio inaugurazione della mostra collettiva che esplora i nuovi percorsi artistici oltre i media tradizionali, una nuova visione in una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Pisa capitale dell'arte digitale: arriva al Parlascio la mostra "Unframed"

Pisa capitale dell'arte digitale: arriva al Parlascio la mostra "Unframed"

Elisa Debernardi: "Unframed non è soltanto una mostra di arte digitale, ma un vero e proprio inno alla pace"

