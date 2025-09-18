Ci sono incontri che restano impressi nel cuore per sempre. E, come spiega lei stessa, quello con papa Leone XIV rimarrà indelebile. Parola di Zoe Saldana. L’attrice statunitense, volto indimenticabile di Gamora nei Guardiani della Galassia e Neytiri nella saga di Avatar, ha condiviso una foto davvero speciale sui suoi profili social: l’immagine la ritrae insieme al marito Marco Perego e ai loro tre figli durante un’udienza privata in Vaticano. L’incontro di Zoe Saldana e della sua famiglia con papa Leone XIV. Un momento che la 47enne ha voluto immortalare e condividere con i suoi fan, pubblicando due scatti su Instagram che mostrano la famiglia al completo davanti al nuovo papa americano. 🔗 Leggi su Amica.it

Un'emozione fortissima: così Zoe Saldana ha descritto l'incontro con tutta la sua famiglia di papa Leone XIV in Vaticano