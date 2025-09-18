Undicenne molestata a scuola chiesto processo per un sacerdote Lui nega | Sono solo espansivo

Un parroco di Trento è stato rinviato a giudizio con l'accusa di molestie nei confronti di una studentessa 11enne. I fatti risalgono al 2023 e nel frattempo il religioso è stato trasferito a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

