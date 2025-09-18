Un'auto travolge una passante che cammina a bordo strada a Tradate | morta una donna
Una donna di 79 anni è stata investita da un'auto nei pressi di Tradate (Varese). Dopo essere stata trasportata in codice rosso in ospedale, la 79enne è deceduta a causa delle gravi ferite riportate poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
