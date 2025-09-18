Un’asta benefica per gli oggetti di scena di Downton Abbey | ricavati quasi 2 milioni di euro

Un’asta benefica che ha superato ogni aspettativa: sono 1,73 milioni di sterline (circa 1,99 milioni di euro) -ben sei volte oltre la stima iniziale- gli incassi della vendita degli oggetti di scena Downton Abbey. In occasione dell’uscita del film “Downton Abbey: The  Grand Finale”, è andato all’asta un catalogo che comprendeva abiti, oggetti di scena, addirittura un’auto d’epoca. Raccolti quasi due milioni di euro all’asta benefica a tema Downton Abbey. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione britannica Together for Short Lives. L’associazione sostiene bambini affetti da malattie gravi e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

