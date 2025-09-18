Nel corso degli anni, nel tempo che abbiamo trascorso a consultare storie, ci siamo resi conto che alcune di queste ultime restano impresse sulla nostra pelle come cicatrici. Imperiture, le si porta con sé anche quando il tempo passa, anche quando si cerca di dimenticare il trauma che le ha provocate: conseguenza di un taglio profondo, un dolore che fatica a sparire. Un tipo di sofferenza che ritroviamo negli occhi lucidi di chi scruta uno schermo o nelle mani tremolanti di chi è impegnato a sfogliare pagine di lacrime e inchiostro. Questa è la potenza narrativa che si cela dietro “ Una tomba per le lucciole ” (o La tomba delle lucciole, ma useremo il vecchio titolo per comodità) di Isao Takahata e “In questo angolo di mondo” di Fumiyo Kouno, titoli dall’animo cheto in grado di raccontare il progressivo annientamento del quotidiano e l’incubo del nucleare attraverso prospettive differenti ma complementari. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Una tomba per le lucciole e In questo angolo di mondo: ma quanto costa la guerra ai bambini?