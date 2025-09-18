Una spinta gentile nella Bergamasca il progetto per una mobilità sostenibile
Bergamo. È stato presentato nella mattina di giovedì 18 settembre a Palazzo Frizzoni, nell’ambito della Settimana europea della Mobilità, il progetto “Una spinta gentile nella Bergamasca – Il rilancio della mobilità sostenibile a colpi di pedale”, promosso dal Comune di Bergamo grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del bando nazionale “Bici in Comune”, per un valore complessivo di 113.000 euro. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda, l’assessora alle Politiche Sociali, Longevità, Salute e Sport Marcella Messina, il sindaco di Seriate Gabriele Cortesi, la sindaca di Torre Boldone Simonetta Farnedi, Francesco Toscano di Società Sport e Salute, Vito Pavone di Atb Mobilità, Francesco Tagariello di Nextbike GmbH, Roberto Dal Lago di Fiab Pedalopolis Bergamo e in collegamento online Nico Capogna di FB Innovation. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
