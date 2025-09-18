Una scultura alle docce pubbliche | Ispirata dai 15 minuti per lavarsi
MILANO È stata inaugurata ieri, nell’ambito di Match Your Art (progetto promosso dall’Accademia di Belle Arti di Brera e Confcooperative Lombardia), la scultura “Il Quarto d’Ora” della giovane artista Giulia Scognamillo. Collocata presso le docce pubbliche comunali di via Pucci 3, l’opera è stata commissionata dalla cooperativa Detto Fatto, che gestisce il servizio per conto di Caritas Ambrosiana nell’ambito della coprogettazione del sistema di contrasto alla grave marginalità con il Comune di Milano. La scelta di installarla all’ingresso dell’edificio assume un significato particolare: portare arte e bellezza in un luogo prezioso, pensato per accogliere e sostenere le persone più fragili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: scultura - docce
?Inaugurata oggi, alle docce pubbliche di via Pucci, la scultura “Il Quarto d’Ora” della giovane artista Giulia Scognamillo Ricordando l’importanza della cura quotidiana per noi stessi, ci richiama al valore imprescindibile della dignità umana https://tinyur - X Vai su X
Gaia: la forma della libertà. Una scultura che diventa arredo, una chaise longue che ridefinisce il relax. Linee fluide, equilibrio perfetto e materiali naturali che dialogano con l’architettura contemporanea. - facebook.com Vai su Facebook
Una scultura alle docce pubbliche: Ispirata dai 15 minuti per lavarsi.
Una scultura alle docce pubbliche: "Ispirata dai 15 minuti per lavarsi" - MILANO È stata inaugurata ieri, nell’ambito di Match Your Art (progetto promosso dall’Accademia di Belle Arti di Brera e ... Da ilgiorno.it
Davanti all'ingresso delle docce pubbliche di Milano è stata inaugurata una scultura - A Milano è stata inaugurata la scultura “Il Quarto d’Ora” della giovane artista Giulia Scognamillo, nell’ambito di Match your art (Mya). Riporta milanotoday.it