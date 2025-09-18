Una scultura alle docce pubbliche | Ispirata dai 15 minuti per lavarsi

MILANO È stata inaugurata ieri, nell’ambito di Match Your Art (progetto promosso dall’Accademia di Belle Arti di Brera e Confcooperative Lombardia), la scultura “Il Quarto d’Ora” della giovane artista Giulia Scognamillo. Collocata presso le docce pubbliche comunali di via Pucci 3, l’opera è stata commissionata dalla cooperativa Detto Fatto, che gestisce il servizio per conto di Caritas Ambrosiana nell’ambito della coprogettazione del sistema di contrasto alla grave marginalità con il Comune di Milano. La scelta di installarla all’ingresso dell’edificio assume un significato particolare: portare arte e bellezza in un luogo prezioso, pensato per accogliere e sostenere le persone più fragili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

