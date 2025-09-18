Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli Con un uomo in meno per 70 minuti col City puoi solo perdere

Il Napoli ha perso 2-0 in casa del Manchester City. Una sconfitta su cui c’è poco da dire. La squadra di Conte ha giocato 70 minuti con un uomo in meno per l’espulsione di Di Lorenzo. Che sui social è stato bersagliato ma secondo noi incomprensibilmente: in quei frananti, è impossibile frenare l’istinto di chiudere su Haaland. Rimasto in dieci, Conte ha provato a emulare Sacchi chiamando fuori De Bruyne per Olivera come l’Arrigo fece con Baggio. Due le differenze: a Usa 94 l’Italia sconfisse la Norvegia e Baggio diede del matto al ct mentre De Bruyne non ha fatto un plissé nonostante il ritorno a casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere

In questa notizia si parla di: sconfitta - ridimensiona

Tudor: "Brutto risultato, City molto più forte di noi. Ma questa sconfitta non ci ridimensiona"

Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere 2-0. Partita decisa dall'espulsione di Di Lorenzo al 20esimo. Conte toglie De Bruyne come Sacchi tolse Baggio a Usa 94. Splendido gol di Haal - facebook.com Vai su Facebook

Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere 2-0. Partita decisa dall'espulsione di Di Lorenzo al 20esimo. Conte toglie De Bruyne come Sacchi tolse Baggio a Usa 94. Splendido gol di Haal; Berrettini perde con Draper sotto gli occhi di Valentino Rossi: la reazione del Dottore non lascia dubbi; NM LIVE – Simona Rolandi: “Il Napoli è meritatamente secondo, ma l’Inter non esce ridimensionata dalla sconfitta di Bergamo, Cavani lo riporterei subito a Napoli e farei giocare sempre Mertens, capisco Higuain ma non è stato un bel momento, i toni siano ba.

Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere - Conte toglie De Bruyne come Sacchi tolse Baggio a Usa 94. Si legge su ilnapolista.it

Napoli, Spinazzola dopo la sconfitta contro l’Arezzo: “Potevamo fare meglio. Serve lucidità” - Nell’amichevole precampionato, la squadra di Conte viene sconfitta dall’Arezzo. gianlucadimarzio.com scrive