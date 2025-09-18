Una partita di calcio a 9 per ricordare il funzionario del Comune Giovanni Milanesi

Venerdì 26 settembre dalle 17:30 si terrà sul campo di Vecchiazzano in via Pigafetta 19 “Una partita per Giò”, il Memorial Giovanni Milanesi organizzato per ricordare il funzionario del Comune di Forlì scomparso lo scorso marzo. Il programma della serata prevede alle 18 una partita di calcio a 9. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

