Una nuova nave da guerra e gli strani droni | cosa c' è dietro gli strani movimenti intorno alla Cina

18 set 2025

Nel Mar Cinese Meridionale ci sono almeno due epicentri di tensione. Il primo coincide con Taiwan, il secondo con le Filippine. Le ultime novità rilevanti riguardano proprio le Filippine, che hanno appena ricevuto nuove imbarcazioni e dispositivi militari per tenere testa alla crescente assertività cinese in alcune aree contese della regione marittima. In particolare, Manila ha preso in consegna la sua nave da guerra più moderna di sempre, la BRP Diego Silang, una fregata lanciamissili da 3.200 tonnellate costruita in Corea del Sud. Allo stesso tempo il Philippine Air Force Research and Development Center (AFRDC) ha presentato i suoi primi droni armati di produzione nazionale, segnando una pietra miliare nel programma Self-Reliant Defense Posture (SRDP) del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

