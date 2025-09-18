Una nuova isola neonatale per l'ospedale Monaldi | il dono della Fondazione Cannavaro Ferrara

Quest'oggi la consegna: presenti i fratelli Vincenzo e Ciro Ferrara e Paolo Cannavaro. Il macchinario aiuterà i piccoli del reparto terapia intensiva neonatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una nuova isola neonatale per l'ospedale Monaldi: il dono della Fondazione Cannavaro Ferrara; Donata una nuova isola neonatale alla Pediatria dell’ospedale di Verduno; Nuovo punto nascite nella cittadella del Ca’ Foncello: il primo vagito è quello di Diego.

Nel suo ventesimo anno di attività la FONDAZIONE CANNAVARO FERRARA dona un’isola neonatale all’Ospedale MONALDI - Nata nel 2005 dalla sinergia delle famiglie Cannavaro e Ferrara, la Fondazione, anche con la madrina Maria Mazza, si è sempre dedicata a progetti sociali focalizzati sull’infanzia, la sanità e il ... Come scrive ilnapolionline.com

La Fondazione Cannavaro Ferrara dona un’isola neonatale all’Ospedale Monaldi di Napoli - In un gesto che unisce sport, solidarietà e impegno per il territorio, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha donato un'isola neonatale di ultima generazione al ... Si legge su napolivillage.com