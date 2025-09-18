Una fiaccolata per Paolo il 15enne che si è tolto la vita

Latinatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fiaccolata per Paolo, per onorare la sua memoria, per dare un segnale forte di unità contro il fenomeno insidioso del bullismo.Paolo si è tolto la vita a 14 anni dopo aver sofferto per anni contro offese e derisioni. E ora la comunità vuole ricordarlo con una fiaccolata che è stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: fiaccolata - paolo

