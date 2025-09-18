Una donna molesta i passanti un uomo ruba in un negozio | due arresti in poche ore nel centro di Torino

A poca distanza di tempo e di spazio, i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo e una donna in centro a Torino. È il pomeriggio di martedì 16 settembre quando i militari intervengono prima in via Roma per un furto in un negozio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

