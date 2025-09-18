Una cena quasi perfetta ovvero la versione americana dell' immortale uccidere un fascista non è reato
C’è qualcosa di profondamente inquietante nel rivedere dopo l’assassinio di Charlie Kirk “Una cena quasi perfetta”, vecchia black comedy di Stacy Title, con una giovanissima Cameron Diaz (lo trovate su Prime). Negli anni Novanta mi era parso un filmetto. Una commedia carina con una premessa un po’ forzata. Ma lo scopo di questa rubrichetta è dispensare consigli di piattaforma, vecchi titoli utili magari per disintossicarsi dal rumore di fondo, quindi l’ho rivisto l’altra sera: beh, è il film del momento. Due dita di trama: cinque giovani progressisti americani, brillanti studenti di arte e scienze sociali, si riuniscono abitualmente a cena per discutere di politica e attualità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
