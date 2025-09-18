Il film di Paul Thomas Anderson ha debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio quasi perfetto, e già si parla di Oscar per la performance del rivoluzionario Leonardo DiCaprio. Le voci di proiezioni test disastrose e Warner Bros preoccupata su come vendere un film strano e incasellabile tanto da utilizzare Fortnite sono solo un lontano ricordo. Caduto l'embargo, la critica sta promuovendo a pieni voti il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra, tanto da definirlo un "capolavoro" e il "film del decennio". Che Anderson sia probabilmente il regista contemporaneo più amato dalla critica non è una novità, ma a sancire l'entusiasmo per la sua nuova opera sono gli aggregatori di voti Rotten Tomatoes e Metacritic, dove il film ha un punteggio quasi perfetto, rispettivamente, del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra: spazzate via le preoccupazioni della vigilia, per la critica è un "capolavoro"