Un weekend gustoso tra cappelletti Oktoberfest street food la Fira di Sett Dulur e l' Ironman

Tutto pronto per un fine settimana ricco di appuntamenti a Ravenna e provincia, a cominciare dagli appuntamenti culinari, le escursioni e anche qualche iniziativa culturale e d'intrattenimento. Sagre, cibo e vinoIl Bof International Street Food Festival sbarca per la prima volta a Lugo, da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In Val di Rabbi questo weekend del 20 e 21 settembre si celebra il gustoso evento la festa del latte: autentico oro bianco che scorre dai verdi e alti pascoli alpini, puro e trasformato con rispetto e sapienza antica nei modi più diversi.

Un weekend gustoso tra cappelletti, Oktoberfest, street food, la Fira di Sett Dulur e l'Ironman.

Weekend del 19 e 20 ottobre a Torino, cosa fare e dove andare. Oktoberfest, Serialmania e Gusto Festival - Se stai pianificando il tuo weekend a Torino da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, ecco una guida ai principali eventi da non perdere. Riporta mentelocale.it

Oktoberfest Trento, ultimo weekend e si chiude con gli Articolo 3ntino - Ultimo weekend per la dodicesima edizione di Oktoberfest Trento, all’area di San Vincenzo - Secondo ildolomiti.it