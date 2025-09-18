Un weekend alla scoperta di Carpinello | anche un concerto all' alba ai piedi del monumentale platano
A Carpinelllo appuntamento nel fine settimana con il progetto Radici, ideato dal Quartiere 5 e che si svolgerà in due giornate con numerose iniziative, a partire dal pomeriggio di sabato 20 con la passeggiata culturale condotta da Marino Mambelli e Gabriele Zelli e proseguirà domenica 21 con un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Un weekend alla scoperta di Carpinello: anche un concerto all'alba ai piedi del monumentale platano.